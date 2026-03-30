ロッテのドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）は、将来の目標に掲げる“本塁打王”のタイトルを獲得するため、今はファームで実戦経験を積んでいる。櫻井は2月25日のオリックスとの球春みやざきベースボールゲームズ2026で一軍の対外試合初出場を果たすと、翌26日に行われたチェコ代表との親善試合に『2番・サード』でスタメン出場し、7−3の3回二死二、三塁の第3打席、サトリアが1ストライクから投じた2球目の113キロチェンジア