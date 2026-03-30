今年4月から少子化対策の財源確保を目的とした「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる。SNSでは「独身税」という俗称で呼ばれ、疑問視する声も多い。独身研究家の荒川和久さんは「子育て支援は大切だが、これから結婚・出産しようとする『将来の親育て』をないがしろにしては、結局少子化が進むだけだ」という――。写真＝iStock.com／xijian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／xijian■繰り返される「子有りvs.子無し」論