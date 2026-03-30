日本代表ＤＦ渡辺剛（２９＝フェイエノールト）が、イングランド代表エースＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）封じに言及した。渡辺は２９日、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）に向けた日本代表の練習に参加。その後の取材対応でケインについて「今まで自分がマッチアップしてきた選手とは違って、いろんなところに顔を出して試合をつくったりか、試合を決め切るところがある選