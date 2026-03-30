【モデルプレス＝2026/03/30】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）より、主演2人のコメントが到着した。【写真】次期「朝ドラ」主人公2人「心を表すような美しい字」直筆番組タイトルが話題◆「風、薫る」見上愛＆上坂樹里コメント到着朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さん