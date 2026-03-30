ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「No good deed goes unpunished.」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。「good deed」＝「善い行い」が裏目に出てしまう、という意味です。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ