◆米大リーグブルージェイズ５―２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手がメジャー１号を放ち、開幕３連勝のブルージェイズは、投手陣が開幕３連戦で合計５０奪三振。１９００年以降の近代メジャー新記録を達成した。これまでのメジャー記録は４６奪三振だった。シュナイダー監督は「（球団設立）５０周年に５０奪三振。いい数字だ。これだけ歴史の長いスポーツ（での記録）。見るの