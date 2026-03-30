新日本プロレスは３０日までに４月４日、両国国技館で開催する「ＳＡＫＵＲＡＧＥＮＥＳＩＳ２０２６」の全対戦カードを発表した。第４試合の６人タッグマッチでＡＥＷのウィル・オスプレイが日本復帰戦を行う。オスプレイは２０１６年に新日本プロレスへ初参戦。同年の『ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．』では初出場初優勝の快挙を達成。ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座を３度戴冠した。ヘビー級に転向し２