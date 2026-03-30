春夏メイクに欠かせない、透明感を引き出すベースアイテムが登場♡ヒロインメイクの人気ルースパウダーから、限定色「シマーピンク」が発売されます。繊細なラメがさりげなく輝き、ふんわりとした血色感と透明感を演出。テカリや毛穴をカバーしながら軽やかな仕上がりを叶える、これからの季節にぴったりのアイテムです♪ 透明感を引き出す限定カラー 限定色「シマーピンク」