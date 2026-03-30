プロゴルファーの菅沼菜々が自身のInstagramを更新。憧れのアイドルとの写真を公開した。 あこがれのアイドルとの写真に「乃木坂47になりましたね」 菅沼プロは「試合終わりにまたまた今年も神宮お邪魔させていただきました！」とコメントし、乃木坂46との写真を公開しました。 この日、千葉県市原市・GOLF5カントリーオークビレッヂで行われた「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」に出場