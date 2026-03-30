近年、大きな転換点を迎えている「在宅医療」。日本では病院で死を迎えることが一般的ですが、2005年をピークに、病院での死亡率が下がっているという現状があります。その理由の一つには、患者さんの「住み慣れた家で最期を迎えたい」という思いがあるといえます。医療法人あい友会理事長の野末睦医師が、在宅医療の最新事情について解説します。病院での死亡率は2005年がピーク在宅医療、訪問診療の世界もどんどん変わってきてい