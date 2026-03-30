「73歳でこんなに注目されるなんて」 【動画】祖母と孫、優しいシール交換の時間にほっこり73歳女性が孫と交換している“シール帳”がハイセンスすぎるとSNSで話題になっている。「祖母と孫のシール交換 yaco club(yaco.vlog)」がInstagramに公開した動画には、女性と孫が向かい合い、1冊のノートをめくる様子が。しかしそこに貼られているのは一般的なシールではなく、女性がレジンや布を使って手作りした一点もの。高度なハ