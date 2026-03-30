女優の見上愛さんが3月29日までにインスタグラムを更新。30日からスタートするNHK連続テレビ小説「風、薫る」でW主演を務める女優の上坂樹里さんとともに美文字を披露し、ネット上で話題となっている。【写真】「達筆ですね」「イケてます」「さすが」と注目を集めた筆文字見上さんは「クランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださって、樹里ちゃんと2人で書いたもの」「風、は樹里ちゃん担当。薫る。は