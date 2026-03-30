超高級SUVと高級セダンの2台の事故に「明日は我が身」との声も首都高速道路（以下、首都高）は2026年3月18日、公式SNSを更新し、渋滞中に発生した追突事故の映像を公開しました。それに対して、ネット上ではさまざまなコメントが寄せられています。映像が撮影されたのは、周囲の景色などを見るに、都心環状線（C1）の内回り、代官町入口を過ぎた付近とわかります。【動画】「えっ…」 これが首都高「超高級SUVの衝突事故」