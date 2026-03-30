3月30日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第2話では、りん（見上愛）たちの暮らす村で異変が起きる。 参考：見上愛×上坂樹里、『風、薫る』は“運命”のめぐり合わせ「私たちはすごく相性がいい」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが虎太郎（小林虎之介）から予想外の知らせを受