3月30日に放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』より、主人公・一ノ瀬りんを演じる見上愛と、もうひとりの主人公・大家直美を演じる上坂樹里のコメントが公開された。 参考：見上愛×上坂樹里、『風、薫る』は“運命”のめぐり合わせ「私たちはすごく相性がいい」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。栃