私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。夫のマコトと初めての育児に戸惑いつつ、近所に住む実家の母のサポートもあって日々をなんとか乗り切ってきました。そんなある日、同期のアヤカから「うちは学資保険に入ったよ」と言われました。いろいろと調べてみるとこの先、教育費は想像以上にかかりそうです。今の世帯年収で大丈夫なのか、急に不安に襲われてしまった私は、試しに副業について調べてみることにしま