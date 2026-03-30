＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞宮崎県出身の永峰咲希が、地元で逆転優勝を果たした。首位と2打差の5位から出て、1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」。圧巻の4連続バーディで締めくくり、昨年7月の「資生堂・JALレディス」以来となる通算4勝目を挙げた。【写真】涙を流しながら戦いを見守る大山志保最終組のひとつ前、申ジエ（韓国）と同組でプレーした。前半は伸ばしあ