＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン最終日◇29日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び首位から出たゲーリー・ウッドランド（米国）が、「67」で回りトータル21アンダーで逃げ切り。後続に5打差をつける圧勝で、201