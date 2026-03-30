＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが、現在、進行している。【写真】畑岡奈紗がホールインワンで高級車ゲット9人いる日本勢で最上位につけているのは勝みなみ。3位からスタートすると、前半だけで4つバーディを奪い、トータル20アンダーの3位で上位を追いかけている。同じく3位から出た岩井千怜は、バーディとボギーが1つずつでトータル16アンダ