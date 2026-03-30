俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に大家直美役で出演した上坂樹里がコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！――主人公・大家直美役に決まった時のお気持ちは？私は主人公として“朝ドラ”に出演することを俳優として一番の夢だと言い続けていたので、主人公に決