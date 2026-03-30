日本マクドナルドの平日限定ランチセット「ひるまック」が累計2億セットを突破し、新たなTVCMに妻夫木聡と高石あかりが出演することが発表された。CMは4月6日から放映される。【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5種類のセットを、平日午前10時30分〜午後2