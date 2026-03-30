◇インターリーグレッドソックス2―3レッズ（2026年3月29日シンシナティ）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦で今季初めてのスタメン出場を果たした。「7番・左翼」で出場し、2打数無安打ながら2四球を選び出塁。チームは逆転負けで連敗となった。開幕3戦目で今季初のスタメン出場を果たした吉田は0―0の3回、先頭打者として打席へ。レッズの先発右腕・ラウダーから四球を選