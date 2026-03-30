見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第1話が30日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。一方、東京では、身寄