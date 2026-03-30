■MLBブルージェイズ5ー2アスレチックス（日本時間30日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックス戦に“5番・三塁”で出場し、4回の第2打席、メジャー3戦目で初アーチを放ち、日米通算249号となり、節目の250号まであと1本に迫った。この日の岡本は4打数1安打1打点、3試合連続安打でメジャー初アーチに初打点。チームも開幕3連勝となった。「1日1日、試合に貢献できるようにと思