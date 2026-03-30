“秒で役立つ”情報が、次々と押し寄せる――。お笑いコンビのかまいたちとフジテレビの生野陽子アナウンサーがMCを務める同局系バラエティ番組『かまいたちの瞬間回答! 〜60秒でお悩み解決〜』(毎週金曜21:00〜)が、4月10日から2時間スペシャル(21:00〜)でスタートする。(左から)生野陽子アナ、山内健司、野々村友紀子、上戸彩、ホラン千秋、濱家隆一この番組は、インターネット上にあふれる実際の悩みをもとに、60秒で“瞬間回答