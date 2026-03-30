タレントの重盛さと美さん（37）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした新ヘアスタイルを披露した。「黒髪復活」重盛さんは、「黒髪復活」といい、黒髪にイメチェンした自撮りのアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、スマホを片手に前髪を分けた黒髪ヘアを披露。2枚目では、頬に指を当ててポーズをとっていた。3枚目では、頬に手を添えてアンニュイな表情をみせていた。この投稿