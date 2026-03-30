テストステロンを最大値に引き上げると筋肉量が増大する テストステロンが増えると筋肉も増える！ テストステロンは、おもに男性の精巣（睾丸）で産生されるステロイド・ホルモンです。筋肉や骨をつくり、性欲や性機能に関わり、競争心を高めるなど、いわゆる”男らしさ”をつくり出すことから「男性ホルモン」と呼ばれます。ほかにも糖や脂質の代謝の改善や造血作用、抗炎症作用、認知機能など、さまざまな働きがあり、このテ