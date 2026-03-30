琵琶湖を望む三井寺で威光を放つ中世の遺産！ 賓客を迎える格式高い書院造の迎賓館 ── 光浄院客殿 「光浄院客殿」（国宝）は天台宗門宗の総本山である三井寺（滋賀県大津市）の子院である。三井寺とは通称名で、正式には「長等山園城寺」という。琵琶湖の南西にある長等山中腹に広大な敷地を有し、春には1000本を超える染井吉野や山桜、枝垂れ桜が咲き誇り、国宝や重要文化財に指定された数多くの歴史的建造物がある。 「