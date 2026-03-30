日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3314（-94.0-2.76%） ホンダ1300（-40-2.99%） 三菱ＵＦＪ2617（-98-3.61%） みずほＦＧ6115（-264-4.14%） 三井住友ＦＧ5089（-157-2.99%） 東京海上7331（-180-2.40%） ＮＴＴ157（-2.0-1.26%） ＫＤＤＩ2701（-22-0.81%） ソフトバンク216（-2.5-1.14%） 伊藤忠1997（-65.5-3.