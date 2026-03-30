【本日の見通し】有事のドル買い続くか、ドル円は160円台に乗せ、介入警戒も上値トライ意識 先週末の市場でドル円は節目の160.00円を超えて上昇した。節目手前の売りに上値を抑えられる展開が続いていたが、いったん少し下げた後、イスラエルによるイランの重水炉への攻撃報道などをきっかけに有事のドル買いが強まり、大台を超えるとストップロス注文などを巻き込んで上昇した。 160円台に乗せた後は、大台を維