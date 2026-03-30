東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.31高値160.41安値159.46 161.61ハイブレイク 161.01抵抗2 160.66抵抗1 160.06ピボット 159.71支持1 159.11支持2 158.76ローブレイク ユーロドル 終値1.1509高値1.1548安値1.1502 1.1583ハイブレイク 1.1566抵抗2 1.1537抵抗1 1.1520ピボット 1.1491支持1 1.1474支持2 1.1445ロ&#12