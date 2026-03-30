◆米大リーグアストロズ９―７エンゼルス（２９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦でメジャー初登板を果たしたが、３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３の内容だった。試合後、中南米メディアのハビエル・ゴンザレス記者が取材に応じる右腕の姿をＸに投稿。節目のデビュー戦には両親ら家族も駆けつけていただ