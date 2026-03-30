◆米大リーグブルージェイズ５―２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠でのアスレチックス戦での４回に右中間へメジャー初本塁打を放った。試合後のシュナイダー監督は、「何というスイングなんだ！」と感嘆。「１１０マイルで逆方向に飛んでいった。本当に印象的だった。今頃、またビール・シャワーを浴びているよ」と称えた。