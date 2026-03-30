ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」では、2026年3月30日（月）から古川昌希（ABCテレビアナウンサー）が新メインMCを務め、新たなスタートを切った！これに合わせ、3月30日（月）～4月5日（日）の期間中、JR大阪駅や梅田エリアにて屋外広告を掲出。新しくなった「おは朝」をぜひチェック！ ■JR大阪駅の主要エスカレーターを「おは朝」アナウンサーがジャック！ JR大阪駅の5・6・