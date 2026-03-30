フライング タイガー コペンハーゲンが不定期で開催している「お試しプライス」。新商品やSNSで話題の人気商品などがオトクに買える特別企画です。2026年3月27日から4月9日までの期間は、「ミニクレーンゲーム」が期間限定価格の3850円でゲットできます。自宅で本気のクレーンゲームが...！？遊び心あふれる「ミニクレーンゲーム」は、過去累計1万3000個以上を販売した大人気商品。機械の中にお気に入りのアイテムを入れて、オリジ