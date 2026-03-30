4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の新ビジュアルと本予告映像、新場面写真が公開された。 参考：ディーン・フジオカ×瀧内公美『LOVED ONE』ポスター公開ティザー映像＆撮影の裏側も 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と