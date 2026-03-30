○経済統計・イベントなど １５：００独・輸入物価指数 １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １８：００ユーロ・経済信頼感 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２１：００独・消費者物価指数（速報値） ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＥＲＩＨＤ，象印，しまむら 出所：MINKABU PRESS