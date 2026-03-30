２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３１銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円５２銭前後と同３０銭前後のユーロ高・円安だった。 イラン紛争が長期化するとの警戒感が強まるなかで有事のドル買いが継続し、ドル円はフシ目の１ドル＝１６０円を突破した。米ミシガン大学による３月の消費者信頼感指数の確