5月8日に公開される佐々木蔵之介主演画『幕末ヒポクラテスたち』の本予告と新場面写真が公開された。 参考：『幕末ヒポクラテスたち』ポスター＆場面写真公開佐々木蔵之介による手術シーンも 本作は、本企画を進めるなかで他界した、京都の医大生の青春群像劇『ヒポクラテスたち』の監督・大森一樹の最後の映画企画で、原案となったのは、移りゆく時の流れに取り残されていく人情味あふれる医者とその妻を描い