３０日の東京株式市場はリスク回避ムードが一段と強まるなか、日経平均株価は大きく下押す展開で３日続落となりそうだ。配当権利落ちによる影響（３５０円程度）が加わることもあり、５万２０００円台を割り込み５万１０００円台前半まで水準を切り下げる可能性がある。前週末の欧州株市場はドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１．４％安で続落したのをはじめ文字通りの全面安となった。不透明な中東情勢を背景に原油価格