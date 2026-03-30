28日に行われたキリンワールドチャレンジ2026・スコットランド代表戦は出場機会がなかった。ただ、それはネガティブなものではない。日本代表のボランチとして急成長を遂げる佐野海舟は、中2日で迎えるイングランド代表戦で真価発揮を狙う。佐野は昨年10月、11月の代表活動で一気に台頭。10月のブラジル代表戦では鎌田大地とボランチコンビを組み、歴史的勝利の立役者の一人となった。イングランドはFIFAランキング4位の強豪で