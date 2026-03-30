体調不良のため、ホテルでの静養が続いていた佐藤龍之介がついに全体練習に合流した。日本代表は29日からロンドンでトレーニングを開始し、佐藤はゲーム形式も含むフルメニューを消化。「非常に楽しかったですし、率直に代表は練習だけでも本当に刺激がもらえるなと思いました」と振り返った。FIFAワールドカップ前最後の代表活動、そしてフィールドプレーヤーでは唯一の国内組。今季からFC東京に復帰し、好プレーを続けて代表