元イングランド代表FWのジャーメイン・デフォー氏が、ナショナルリーグ（イングランド5部）に所属するウォキングFCで監督キャリアをスタートすることになった。現在43歳のデフォー氏は、現役時代にトッテナム・ホットスパーやウェストハム、サンダーランド、トロントFC（カナダ）といったクラブで活躍。イングランド代表としても57試合20ゴールの数字を残した名ストライカーだ。2022年の現役引退後は古巣トッテナムのアカデ