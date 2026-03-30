高齢ドライバーによる事故が報じられるたびに、「免許を返納すべきだ」という声が高まる。しかし、人口の3割が高齢者という時代に、それは本当に唯一の解決策なのか。高齢者医療を専門とする和田秀樹医師は、必要なのは“排除”ではなく“技術と発想の転換”だと語る。日本は、「高齢化先進国」から「解決先進国」へと変わる岐路にある。本稿は、精神科医の和田秀樹『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を抜粋・編集した