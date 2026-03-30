［国際親善試合］日本 １−２ 韓国／３月29日／Korea Football Park一言で言えば、悔しい敗戦だった。３月29日に行なわれたU-23韓国代表との国際親善試合。2028年夏のロサンゼルス五輪を目ざすU-21日本代表は、今秋のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）を見据えた２歳年上の韓国と対戦した。U-23韓国代表に対しては、今年１月のU-23アジアカップ・準決勝で対戦しており、その際は１−０で勝利を収めている。そうした