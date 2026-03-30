大阪3月限ナイトセッション 日経225先物51250-1630 （-3.08％） TOPIX先物3507.0-93.0 （-2.58％） シカゴ日経平均先物51385-1495 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 27日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。中東での軍事衝突が激化し、緊張状態が長期化しかねないとの懸念が強く、原油先物価格が一時1バレル＝101ドル台に上昇したことが嫌気された。主要な