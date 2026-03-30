上海市の中心エリアにあるトレーニング教室では、「データバンク管理の最適化の仕方」や「ヒューマンコンピュータインタラクション設計の調整の仕方」などについて、講師が丁寧に説明し、スキルの「充電」にやって来た受講者が熱心に学んでいた。AI産業のレイアウトを先頭に立って進めてきた上海では、こうした光景がすでに常態化となっている。人民日報が伝えた。上海市では2025年に延べ1万6300人がAI訓練士職業技能等級検定を受