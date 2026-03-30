タレントの柴田理恵（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。「うちのショボい桜も満開です」と、花びらをつけた桜の木を披露した。【写真】「自宅に桜なんて素敵すぎ」春香る桜ショットを公開した柴田理恵「今日はお花見日和」とつづり、青空の下で咲き誇る桜の木の写真をアップ。桜を紹介する笑顔全開の柴田の姿も収められている。春の陽気を感じさせる投稿に、「柴田家の桜 お見事です」「わー綺麗ですね」「自宅に桜