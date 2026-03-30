◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神8回表の逆転劇を生んだのは中川勇斗の送りバントである。5―6となって迎えた無死一、二塁、捕前に転がり全力疾走した。一塁へは頭から突っ込んだ。何も危険なヘッドスライディングを推奨するわけではないが、気迫や闘志が自然と表に出るプレーというのはある。中川は特にそんなタイプだ。熱い心がスイングにもランニングにもにじみ出る。そして心は伝染する。犠打