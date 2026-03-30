「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）阪神が終盤に粘りを発揮した。１点を追う八回に坂本誠志郎捕手の同点打と木浪聖也内野手が２点打。九回にも森下翔太外野手の１号ソロなどで巨人を突き放し２年連続の開幕カード勝ち越し。藤川球児監督は「非常に大きい」と手応えを口にした。◇◇−総力戦だった。「日曜日…日曜日ですよね？日曜日の激しいゲームになりました」−チームとして勢いづくような戦いだっ